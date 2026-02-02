Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 212629

Al “Bluenergy Stadium” termina la prima frazione di gioco del match tra Udinese e Roma. Un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è ancora riuscita a sbloccare il risultato.

Iniziano bene i padroni di casa, che al 7′ minuto si fanno già vedere dalle parti di Svilar: tiro angolato da parte di Atta scoccato dalla lunga distanza, ma l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere e risponde presente. I bianconeri restano in avanti e un minuto più tardi hanno un’altra occasione con Solet, che da pochi passi non riesce ad indirizzare verso la porta.

La formazione di Gianpiero Gasperini fatica a rendersi pericolosa, non avendo mai nessuna importante occasione per portarsi in vantaggio. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0

Altre notizie

calciomercato-lazio-massolin (1)

Modena, UFFICIALE: Massolin ceduto all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
0ed27370e6

Petardo vicino ad Audero, ore drammatiche a Cremona: arresto in arrivo e stangata per la curva Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Corriere dello Sport: “Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
thorsby-foto-instagram-e1769099425699

Cremonese, chiuso l’affare Thorsby: arriva dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
IMG_7221

Pisa, il nuovo tecnico sarà l’ex Palermo Oscar Hiljemark

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file11

Serie A: la Juventus supera il Parma 4-1. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file5 (6)

Serie A: Juventus avanti 0-2 all’intervallo sul Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 200358

Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo 1′ in campo per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 192432

Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 184332

Cremonese–Inter 0-2 all’intervallo: Lautaro e Zielinski firmano il primo tempo, Johnsen in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

DSC02027

Cesena, UFFICIALE: arriva Cerri dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Palermo, contratto di Rui Modesto depositato 3 secondi prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 212629

Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
pallone-seriec-facebook-ilovepalermocalcio.com

Serie C girona A: Brescia avanti 1-0 sulla Giana Erminio, pari senza reti tra Renate e Alcione Milano dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
6980edd09a1db01a96b9764f__D6S7979

Mantova, UFFICIALE: arriva Dembelè dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026