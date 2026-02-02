Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Al “Bluenergy Stadium” termina la prima frazione di gioco del match tra Udinese e Roma. Un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è ancora riuscita a sbloccare il risultato.

Iniziano bene i padroni di casa, che al 7′ minuto si fanno già vedere dalle parti di Svilar: tiro angolato da parte di Atta scoccato dalla lunga distanza, ma l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere e risponde presente. I bianconeri restano in avanti e un minuto più tardi hanno un’altra occasione con Solet, che da pochi passi non riesce ad indirizzare verso la porta.

La formazione di Gianpiero Gasperini fatica a rendersi pericolosa, non avendo mai nessuna importante occasione per portarsi in vantaggio. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 0-0