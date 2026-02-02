Serie C girona A: Brescia avanti 1-0 sulla Giana Erminio, pari senza reti tra Renate e Alcione Milano dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Terminano i primi tempi dei posticipi della 24a giornata del girone C del campionato di Serie C. Nello scontro diretto per la zona play-off, vanno al riposo sul risultato di 0-0 Renate e Alcione Milano, dopo un primo tempo molto equilibrato. Poche occasioni da entrambe le parti e nessun tiro in porta dopo i primi 45.

Va al riposo in vantaggio invece il Brescia dell’ex allenatore del Palermo, Eugenio Corini, in casa della Giana Erminio. Parte subito forte il Brescia che al 9′ sblocca il risultato: corner dalla destra, sponda di Silvestri per Crespi che insacca da pochi passi con l’aiuto della traversa. Le rondinelle riescono a gestire bene il vantaggio, andando al riposo avanti per 1-0

