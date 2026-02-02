Mantova, UFFICIALE: arriva Dembelè dal Torino
Mette a segno un importate rinforzo in difesa il Mantova, con un acquisto dalla Serie A. Con un comunicato attraverso i propri canali, i biancorossi hanno comunicato l’ingaggio dal Torino di Alì Bina Dembélé. Il classe 2004 arriva con la formula del prestito gratuito sino al termine della stagione.
Di seguito il comunicato del club:
“Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del giocatore Alì Bina Dembélé, classe 2004, proveniente dal Torino. Dembélé arriva in BiancoRosso con la formula del prestito gratuito fino al termine della stagione. Difensore esterno di piede destro, ha all’attivo già 20 presenze in Serie A in maglia granata. In bocca al lupo, forza Mantova!”