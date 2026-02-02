Modena, UFFICIALE: Massolin ceduto all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
calciomercato-lazio-massolin (1)

Nelle ultime ore di calciomercato mette a segno un importante cessione  il Modena. Con un comunicato attraverso i propri canali, i canarini hanno ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Yanis Massolin all’inter. Il centrocampista resterà in prestito ai gialloblù sino al termine della stagione.

Di seguito il comunicato del club:

“Il Modena FC comunica di aver definito il passaggio di Yanis Massolin all’Inter. L’accordo tra le due società prevede che il centrocampista francese rimanga in prestito in gialloblù fino al termine della corrente stagione sportiva. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si congratulano con Yanis per il traguardo raggiunto, augurandogli il meglio per il prosieguo della stagione e per il futuro percorso professionale”

