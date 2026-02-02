Avellino, UFFICIALE: preso Pandolfi dal Catanzaro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
ec3292a2-f525-42c2-a755-65b3cce524d5

Arriva un importante colpo sul gong del calciomercato per l’Avellino. Con un comunicato attraverso i propri profili, i biancoverdi hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo dal Catanzaro dell’attaccante, Luca Pandolfi. Il classe 98′ ha firmato un contratto che lo lega ai campani sino al 30 giungo 2029.

Di seguito il comunicato del club:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’ U.S. Catanzaro 1929, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pandolfi. Nato a Napoli il 14 marzo 1998 il nuovo attaccante biancoverde ha firmato con il club un contratto con scadenza al 30 giugno 2029.   In carriera ha indossato le maglie di Altovicentino, Melfi, Portici, Castrovillari, Alessandria, Arezzo, Turris, Cosenza, Juve Stabia, Cittadella e Catanzaro. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 172 presenze, divise tra serie B, Serie C, coppa italia, coppa italia di serie C e playoff di serie C realizzando 30 gol e fornendo 9 assist ai propri compagni di squadra.  Benvenuto in Irpinia Luca!”

