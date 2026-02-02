Sampdoria, UFFICIALE: fatta per Pierini dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Pierini

Nelle ultime instanti di mercato la Sampdoria si aggiudica un importante rinforzo per la categoria. Con un comunicato attraverso i propri canali, i blucerchiati hanno ufficializzato l’acquisto dal Sassuolo di Nicholas Pierini. Accostato anche al Palermo durante questa sessione di calciomercato, l’attaccante arriva alla corte di mister Gregucci con la formula del prestito con diritto di opzione.

Di seguito il comunicato del club:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’U.S. Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicholas Pierini (nato a Parma il 6 agosto 1998). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029.”

