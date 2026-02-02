Bari, UFFICIALE: dal Southampton ecco Traore
Colpo sul gong del calciomercato anche per il Bari, che mette a segno un importante colpo in prospettiva. I biancorossi, con un comunicato attraverso i propri canali, hanno ufficializzato l’arrivo dal Southampton del centrocampista, Daouda Traorè. Il classe 2006 arriva in puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Di seguito il comunicato del club:
“SSC Bari comunica di aver acquisito dal Southampton FC, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’06 Daouda Traorè (22.07.06, Ivry-sur-Seine, Francia); in attesa del transfert internazionale, il centrocampista si aggregerà nelle prossime ore al gruppo biancorosso di mister Longo. Benvenuto Daouda !”