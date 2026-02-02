Cesena, UFFICIALE: arriva Castrovilli dal Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
DSC02002

Colpo di mercato sul gong per il Cesena. I bianconeri, con un comunicato attraverso i propri profili, ha ufficializzato l’arrivo dal Bari di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista arriva in Emilia-Romagna a titolo definitivo.

Di seguito il comunicato del club:

“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla SSC Bari le prestazioni sportive del centrocampista Gaetano Castrovilli. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento. In bianconero Castrovilli indosserà la maglia numero 8.  Benvenuto in Romagna Gaetano!

