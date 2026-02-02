Palermo, UFFICIALE: arriva Rui Modesto dall’Udinese
Arriva sul gong l’ultimo colpo di calciomercato del Palermo. I rosanero, attraverso un comunicato sui propri canali, hanno ufficializzato l’arrivo dall’Udinese di Rui Modesto.
Questo il comunicato del club:
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio le prestazioni sportive di Rui Modesto. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. A Rui il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.