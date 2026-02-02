Palermo, UFFICIALE: arriva Rui Modesto dall’Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Udinese

Giocatori dell'Udinese (Lapresse) - ILovePalermoCalcio

Arriva sul gong l’ultimo colpo di calciomercato del Palermo. I rosanero, attraverso un comunicato sui propri canali, hanno ufficializzato l’arrivo dall’Udinese di Rui Modesto.

Questo il comunicato del club:

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio le prestazioni sportive di Rui Modesto. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. A Rui il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Altre notizie

altare

Pescara, UFFICIALE: arriva Altare dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, chiuso il mercato invernale 2025/26: tutti i movimenti del club rosanero

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
file20

Johnsen al Palermo, il messaggio di Vazquez: “In bocca al lupo, Dennis!”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file19

Ufficiale, l’ex rosa Verre torna al Perugia: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file18

Virtus Entella, UFFICIALE: Benali risolve il contratto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file17 (1)

Palermo, maglia numero 7 per Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 191706

Palermo C5, quarta vittoria consecutiva: i rosanero stendono 12-9 il Giudecca

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file16 (1)

Juve Stabia, dal Venezia preso Okoro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file14 (4)

Palermo, UFFICIALE: dalla Vis Pesaro arriva Maxim Schirilu

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file13 (5)

L’ex rosa Di Chiara saluta il Catanzaro e riparte dall’Arezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file12 (3)

Soleri ritrova Brunori: ufficiale l’arrivo alla Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Pierini

Sampdoria, si insiste per Pierini: trattativa complicata col Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Udinese

Palermo, UFFICIALE: arriva Rui Modesto dall’Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
altare

Pescara, UFFICIALE: arriva Altare dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Palermo, chiuso il mercato invernale 2025/26: tutti i movimenti del club rosanero

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
file20

Johnsen al Palermo, il messaggio di Vazquez: “In bocca al lupo, Dennis!”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file19

Ufficiale, l’ex rosa Verre torna al Perugia: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026