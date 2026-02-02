Pescara, UFFICIALE: arriva Altare dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
altare

Durante le ultime ore di mercato invernale, mette a segno un altro colpo il Pescare. Gli adriatici, con un comunicato attraverso i propri canali, hanno ufficializzato l’acquisto dal Venezia di Giorgio Altare. Il difensore, dopo aver disputato la prima metà di stagione in prestito alla Sampdoria, arriva al delfino a titolo temporaneo.

Di seguito il comunicato del club:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’F.C. Venezia le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare. Difensore centrale, classe 1998, Altare arriva a Pescara dopo le esperienze maturate tra i professionisti La società augura a Giorgio un proficuo percorso in maglia biancazzurra. Benvenuto a Pescara, Giorgio!”

