Pescara, UFFICIALE: arriva Altare dal Venezia
Durante le ultime ore di mercato invernale, mette a segno un altro colpo il Pescare. Gli adriatici, con un comunicato attraverso i propri canali, hanno ufficializzato l’acquisto dal Venezia di Giorgio Altare. Il difensore, dopo aver disputato la prima metà di stagione in prestito alla Sampdoria, arriva al delfino a titolo temporaneo.
Di seguito il comunicato del club:
“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’F.C. Venezia le prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare. Difensore centrale, classe 1998, Altare arriva a Pescara dopo le esperienze maturate tra i professionisti La società augura a Giorgio un proficuo percorso in maglia biancazzurra. Benvenuto a Pescara, Giorgio!”