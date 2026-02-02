Palermo, chiuso il mercato invernale 2025/26: tutti i movimenti del club rosanero

Angelo Giambona Febbraio 2, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Si è appena conclusa la sessione di calciomercato invernale 2025/26. Il Palermo mette a segno alcuni colpi mirati, per rinforzare la rosa in vista della seconda metà di stagione e raggiungere l’obiettivo promozione in Serie A. Dopo un buon inizio di campionato, il ds Carlo Osti era chiamato a dare la marcia in più a questa squadra attraverso il mercato di riparazione, con l’esigenza, dopo l’addio di Matteo Brunori, di acquisire un giocatore chiave da impiegare sulla trequarti.

Si sono susseguite settimane intense di trattative per il ds rosanero. Vari i profili sondati, con un nome in cima alla lista dei desideri: Matteo Tramoni, giocatore già avuto da mister Inzaghi nella scorsa stagione a Pisa. Nonostante i 6 milioni offerti al Pisa, la trattativa non è però andata a buon fine, a causa della chiusura alla cessione da parte del club toscano.

I due colpi del Palermo arrivano durante l’ultimo giorno di mercato: prima Dennis Johnsen dalla Cremonese, che firma un contratto pluriennale con i rosanero andando a riempire la casella mancante sulla linea dei trequartisti; poi un colpo in prospettiva messo a segno dal ds Osti, con l’arrivo dalla Vis Pesaro del classe 2005 Maxim Schirliu. Salta negli ultimi minuti l’affare che avrebbe potuto portare l’esterno dell’Udinese, Rui Modesto, a vestire la maglia rosanero: la trattativa era chiusa, ma l’ok da Manchester non è arrivato in tempo.

Torna dal prestito alla Reggiana Giangiacomo Magnani, dopo aver in parte risolto gli ormai noti problemi familiari che lo hanno costretto a non poter vestire la maglia del Palermo durante questa prima parte di stagione. Un importante rinforzo per la difesa rosanero, che ritrova uno dei suoi punti cardine della passata stagione.

L’operazione più eclatante del mercato rosanero viene messa a segno in uscita, con l’addio di Matteo Brunori in prestito alla Sampdoria. Una scelta inevitabile e condivisa tra le parti, dopo che l’italo-brasiliano era stato ormai messo ai margini del progetto. Lascia il Palermo anche Salim Diakite: l’esterno saluta il club di Viale del Fante a titolo temporaneo, direzione Juve Stabia. Mentre cambia anche il reparto portieri, con gli addii di Bardi e Avella e il ritorno dal prestito alla Nuova Sondrio di Di Bartolo.

Di seguito il riepilogo di tutte le operazioni in entrata e in uscita del Palermo:

ACQUISTI 

GIANGIACOMO MAGNANI – DALLA REGGIANA AL PALERMO – FINE PRESTITO

FRANCESCO DI BARTOLO – DALLA NUOVA SONDRIO AL PALERMO – FINE PRESTISTO

DENNIS JOHNSEN – DALLA CREMONESE AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO 

MAXIM SCHIRLIU – DALLA VIS PESARO AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO

 

CESSIONI 

FRANCESCO BARDI – DAL PALERMO AL MANTOVA – PRESISTO CON OBBLIGO DI RISCATTO

MATTEO BRUNORI – DAL PALERMO ALLA SAMPDORIA – PRESTITO SECCO

SALIM DIAKITE – DAL PALERMO ALLA JUVE STABIA – TITOLO TEMPORANEO

MICHELE AVELLA – DAL PALERMO AL GUIDONIA – TITOLO DEFINITIVO 

 

 

 

