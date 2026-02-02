Johnsen al Palermo, il messaggio di Vazquez: “In bocca al lupo, Dennis!”
Il Palermo ha ufficializzato l’arrivo di Dennis Johnsen tramite i propri canali social, suscitando entusiasmo tra i tifosi rosanero. Tra i tanti commenti sotto il post Instagram spicca quello di Franco Vazquez, ex rosanero e compagno di Johnsen ai tempi della Cremonese.
Il Mudo ha voluto fare un in bocca al lupo al nuovo acquisto scrivendo:
“Grande Dennis in bocca al lupo”.
Un segnale di stima e supporto che sottolinea il legame tra i due giocatori e l’attesa per il contributo che Johnsen potrà dare al Palermo.