Ufficiale, l’ex rosa Verre torna al Perugia: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
L’AC Perugia Calcio annuncia con entusiasmo il ritorno del centrocampista ex Palermo Valerio Verre, classe 1994, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Ecco la nota ufficiale:

” L’AC Perugia Calcio annuncia con grande soddisfazione il ritorno in biancorosso del centrocampista romano, classe 1994.

Verre ha firmato un contratto con il Perugia fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, squadra con cui ha esordito in prima squadra con Luis Enrique in panchina, Verre passa al Perugia in Serie B nella stagione 2014-15, andando in gol all’esordio e realizzando 5 reti in 37 presenze.

Dopo aver conquistato la Serie A con il Pescara (decisiva proprio una sua rete nella finale playoff), si trasferisce alla Sampdoria.

Nell’estate 2018 torna al Perugia, andando a segno per 5 partite consecutive e siglando la sua prima doppietta in carriera. In quella stagione il suo bottino sarà di 12 gol.

In carriera ha sempre militato in club di Serie A (150 presenze e 6 reti) e Serie B (190 presenze e 23 reti).

Con la maglia del Perugia ha disputato complessivamente 77 gare tra Campionato e Coppa Italia, realizzando 17 gol. Un inserimento che garantisce classe, esperienza e dinamismo al centrocampo biancorosso.

Bentornato al Perugia Valerio!”.

