Di Marzio: “Palermo, contratto di Rui Modesto depositato 3 secondi prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
di-marzio

È del Palermo l’ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato invernale, che ha messo a segno negli ultimi instanti di trattative il colpo Rui Modesto dall’Udinese.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i rosanero avrebbero deposito il contratto dell’esterno angolano alle 19:59:57, ovvero tre secondi prima della chiusura definitiva del mercato, prevista per le ore 20:00.

Rischiava di saltare dunque la trattativa che ha portato il classe 99′ alla corte di mister Inzaghi, andando a sostituire il posto lasciato vuoto dalla partenza di Salim Diakitè. Per una questione di pochi secondi, il Palermo riesce dunque a dare il benvenuto al suo nuovo acquisto.

