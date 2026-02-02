Di Marzio: “Palermo, contratto di Rui Modesto depositato 3 secondi prima della chiusura del mercato”
È del Palermo l’ultimo acquisto di questa sessione di calciomercato invernale, che ha messo a segno negli ultimi instanti di trattative il colpo Rui Modesto dall’Udinese.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i rosanero avrebbero deposito il contratto dell’esterno angolano alle 19:59:57, ovvero tre secondi prima della chiusura definitiva del mercato, prevista per le ore 20:00.
Rischiava di saltare dunque la trattativa che ha portato il classe 99′ alla corte di mister Inzaghi, andando a sostituire il posto lasciato vuoto dalla partenza di Salim Diakitè. Per una questione di pochi secondi, il Palermo riesce dunque a dare il benvenuto al suo nuovo acquisto.