Cesena, UFFICIALE: arriva Cerri dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
DSC02027

Arriva un importante colpo di attacco per il Cesena negli ultimi instanti di calciomercato. Con un comunicato attraverso i propri canali, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo dal Como di Alberto Cerri. L’attaccante arriva a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 30 Giungo 2028.

Di seguito il comunicato del club:

“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como 1907 le prestazioni sportive dell’attaccante Alberto Cerri. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. In bianconero Cerri indosserà la maglia numero 7. Benvenuto in Romagna Alberto!”

