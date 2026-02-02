Serie C girone A: vince il Brescia contro la Giana Erminio, il Renate batte l’Alcione Milano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Si concludono i posticipi della 24a giornate del girone A di Serie C. Trova un importante vittoria in trasferta il Brescia dell’ex rosa Eugenio Corini, che si impone sulla Giana Erminio con il risultato di 2-0.

Partono subito forte le rondinelle, che al 9′ sbloccano il risultato: corner dalla destra, sponda di Silvestri per Crespi che insacca da pochi passi con l’aiuto della traversa. Al 52′ della ripresa la formazione di Corini resta in 10 uomini a causa dell’espulsione di Lamesta, ma riesce a mantenere il vantaggio e trovare il raddoppio al 79′ con Balestrero, portando a casa i tre punti.

Arriva un importante vittoria casalinga in chiave play-off per il Renate, che vince di misura sull’Alcione Milano. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa i padroni di casa trovano il gol vittoria al 57′ con Karlsson, portando a casa i tre punti.

Con questa vittoria il Brescia si porta al secondo posto in classifica, salendo a quota 46 punti, mentre resta al nono posto la Giana Erminio. Tre punti importanti anche per il Renate che sorpassa l’Alcione Milano. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 62

Brescia – 46

Lecco – 45

Inter U23 – 38

Renate – 38

Alcione Milano – 36

Cittadella – 36

Trento – 35

Giana Erminio – 32

Lumezzane – 32

Pro Vercelli – 32

Arzignano – 30

Dolomiti Bellunesi – 28

Albinoleffe – 28

Novara – 27

Ospitaletto – 26

Pergolettese – 20

Virtus Verona – 19

Pro Patria – 12

Triestina – 1

