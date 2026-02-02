Serie C girone A: vince il Brescia contro la Giana Erminio, il Renate batte l’Alcione Milano. La classifica aggiornata
Si concludono i posticipi della 24a giornate del girone A di Serie C. Trova un importante vittoria in trasferta il Brescia dell’ex rosa Eugenio Corini, che si impone sulla Giana Erminio con il risultato di 2-0.
Partono subito forte le rondinelle, che al 9′ sbloccano il risultato: corner dalla destra, sponda di Silvestri per Crespi che insacca da pochi passi con l’aiuto della traversa. Al 52′ della ripresa la formazione di Corini resta in 10 uomini a causa dell’espulsione di Lamesta, ma riesce a mantenere il vantaggio e trovare il raddoppio al 79′ con Balestrero, portando a casa i tre punti.
Arriva un importante vittoria casalinga in chiave play-off per il Renate, che vince di misura sull’Alcione Milano. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sul risultato di 0-0, nella ripresa i padroni di casa trovano il gol vittoria al 57′ con Karlsson, portando a casa i tre punti.
Con questa vittoria il Brescia si porta al secondo posto in classifica, salendo a quota 46 punti, mentre resta al nono posto la Giana Erminio. Tre punti importanti anche per il Renate che sorpassa l’Alcione Milano. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 62
Brescia – 46
Lecco – 45
Inter U23 – 38
Renate – 38
Alcione Milano – 36
Cittadella – 36
Trento – 35
Giana Erminio – 32
Lumezzane – 32
Pro Vercelli – 32
Arzignano – 30
Dolomiti Bellunesi – 28
Albinoleffe – 28
Novara – 27
Ospitaletto – 26
Pergolettese – 20
Virtus Verona – 19
Pro Patria – 12
Triestina – 1