Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata

Si conclude il match del “Bluenergy Stadium” tra Udinese e Roma. Grande prestazione da parte dei padroni di casa che, dopo un incontro combattuto, riescono a portare a casa l’intera posta in palio.

Iniziano bene i padroni di casa, che al 7′ minuto si fanno già vedere dalle parti di Svilar: tiro angolato da parte di Atta scoccato dalla lunga distanza, ma l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere e risponde presente. I bianconeri restano in avanti e un minuto più tardi hanno un’altra occasione con Solet, che da pochi passi non riesce ad indirizzare verso la porta.

Ad inizio ripresa i bianconeri trovano subito il gol che sblocca il match: al 49′ punizione battuta da Ekkelenkamp, con la palla che va in rete dopo la deviazione di Malen. Il match si innervosisce e fioccano i cartellini gialli. Nel finale la formazione di Runjaic gestisce bene il risultato, portando a casa i tre punti.

Con questa vittoria l’Udinese si porta momentaneamente al nono posto in classifica a quota 32 punti. Brutto passo falso da parte della Roma, che esce dalla zona Champions League. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 55

Milan – 47

Napoli – 46

Juventus – 45

Roma – 43

Como – 41

Atalanta – 36

Lazio – 32

Udinese – 32

Bologna – 30

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Torino – 26

Genoa – 23

Cremonese – 23

Parma – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14