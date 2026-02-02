Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata
Si conclude il match del “Bluenergy Stadium” tra Udinese e Roma. Grande prestazione da parte dei padroni di casa che, dopo un incontro combattuto, riescono a portare a casa l’intera posta in palio.
Iniziano bene i padroni di casa, che al 7′ minuto si fanno già vedere dalle parti di Svilar: tiro angolato da parte di Atta scoccato dalla lunga distanza, ma l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere e risponde presente. I bianconeri restano in avanti e un minuto più tardi hanno un’altra occasione con Solet, che da pochi passi non riesce ad indirizzare verso la porta.
Ad inizio ripresa i bianconeri trovano subito il gol che sblocca il match: al 49′ punizione battuta da Ekkelenkamp, con la palla che va in rete dopo la deviazione di Malen. Il match si innervosisce e fioccano i cartellini gialli. Nel finale la formazione di Runjaic gestisce bene il risultato, portando a casa i tre punti.
Con questa vittoria l’Udinese si porta momentaneamente al nono posto in classifica a quota 32 punti. Brutto passo falso da parte della Roma, che esce dalla zona Champions League. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 55
Milan – 47
Napoli – 46
Juventus – 45
Roma – 43
Como – 41
Atalanta – 36
Lazio – 32
Udinese – 32
Bologna – 30
Sassuolo – 29
Cagliari – 28
Torino – 26
Genoa – 23
Cremonese – 23
Parma – 23
Lecce – 18
Fiorentina – 17
Pisa – 14
Verona – 14