Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 222146

Si conclude il match del “Bluenergy Stadium” tra Udinese e Roma. Grande prestazione da parte dei padroni di casa che, dopo un incontro combattuto, riescono a portare a casa l’intera posta in palio.

Iniziano bene i padroni di casa, che al 7′ minuto si fanno già vedere dalle parti di Svilar: tiro angolato da parte di Atta scoccato dalla lunga distanza, ma l’estremo difensore giallorosso non si fa sorprendere e risponde presente. I bianconeri restano in avanti e un minuto più tardi hanno un’altra occasione con Solet, che da pochi passi non riesce ad indirizzare verso la porta.

Ad inizio ripresa i bianconeri trovano subito il gol che sblocca il match: al 49′ punizione battuta da Ekkelenkamp, con la palla che va in rete dopo la deviazione di Malen. Il match si innervosisce e fioccano i cartellini gialli. Nel finale la formazione di Runjaic gestisce bene il risultato, portando a casa i tre punti.

Con questa vittoria l’Udinese si porta momentaneamente al nono posto in classifica a quota 32 punti. Brutto passo falso da parte della Roma, che esce dalla zona Champions League. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 55

Milan – 47

Napoli – 46

Juventus – 45

Roma – 43

Como – 41

Atalanta – 36

Lazio – 32

Udinese – 32

Bologna – 30

Sassuolo – 29

Cagliari – 28

Torino – 26

Genoa – 23

Cremonese – 23

Parma – 23

Lecce – 18

Fiorentina – 17

Pisa – 14

Verona – 14

Altre notizie

Screenshot 2026-02-02 212629

Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
calciomercato-lazio-massolin (1)

Modena, UFFICIALE: Massolin ceduto all’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 171946

Panchina d’Oro, siparietto a Coverciano tra Conte e Inzaghi: «Hai votato bene o no?»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
snapsave-app_3649181652215237450-e1749249447783

Il Secolo: “Thorsby-Palermo, i motivi del mancato accordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
0ed27370e6

Petardo vicino ad Audero, ore drammatiche a Cremona: arresto in arrivo e stangata per la curva Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
palermo como 3-0 (68) strefezza

Corriere dello Sport: “Strefezza-Parma, tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
thorsby-foto-instagram-e1769099425699

Cremonese, chiuso l’affare Thorsby: arriva dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
IMG_7221

Pisa, il nuovo tecnico sarà l’ex Palermo Oscar Hiljemark

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file11

Serie A: la Juventus supera il Parma 4-1. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
file5 (6)

Serie A: Juventus avanti 0-2 all’intervallo sul Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 200358

Cremonese-Inter 0-2: decidono le reti di Lautaro e Zielinski, solo 1′ in campo per Johnsen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-02-01 192432

Cremonese-Inter: petardo scoppia vicino Audero, attimi di panico per il portiere

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-02 222146

Serie A: l’Udinese batte la Roma 1-0, decide la rete di Ekkelenkamp. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 221803

Serie C girone A: vince il Brescia contro la Giana Erminio, il Renate batte l’Alcione Milano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
DSC02027

Cesena, UFFICIALE: arriva Cerri dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
di-marzio

Di Marzio: “Palermo, contratto di Rui Modesto depositato 3 secondi prima della chiusura del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 212629

Serie A: vanno al riposo sullo 0-0 Udinese e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026