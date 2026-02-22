Serie A: pari senza reti tra Roma e Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 213338

Si conclude la prima frazione di gioco del match tra Roma e Cremonese, valevole per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025/26. Prima frazione di gioco con poche emozione e senza nessun gol da entrambe le parti.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, al 25′ arriva la prima occasione del match per i giallorossi: cross di trivela di Zaragoza da destra, traiettoria carica di effetto che Luperto allunga di testa rischiando l’autorete.

Al 35′ la formazione di Gianpiero Gasperini ci riprova: cross da sinistra nuovamente di Zaragoza, con Mancini che svetta e di testa centra la traversa, sulla sfera arriva Pellegrini che in acrobazia viene murato ad un metro dalla linea di porta. Le due squadre vanno cosi al riposo sul risultato di 0-0.

