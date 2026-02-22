Reggiana-Avellino, Rubinacci: «Amareggiati per questo pareggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 215454

In seguito al match tra Reggiana e Avellino, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club dei l’allenatore dei granata, Lorenzo Rubinacci

«Il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita – ha dichiarato il tecnico – siamo tutti amareggiati»

Rubinacci guarda però il bicchiere mezzo pieno: «La cosa positiva è quella di come siamo partiti e di come abbiamo preparato la partita, abbiamo fatto delle cose ad inizio partita che nei due passati scontri non avevamo fatto però la reazione dopo».

Il tecnico ha poi commentato i fischi dei tifosi al termine dell’incontro: «Mi spiace non aver dato ai tifosi la gioia della vittoria, abbiamo comunque mosso la classifica e stiamo andando avanti. La speranza è di migliorarci dopo che questa partita e questa esperienza. con un tema tattico dalla nostra parte, non abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto fare».

Infine, sui prossimi impegni: «Penso che dobbiamo fare ancora molti punti e bisogna essere concreti, mattoncino per mattoncino partita dopo partita visto che ogni gara ha una storia a se, oggi non volevo concedere vantaggi e dobbiamo portarci a casa tutto quello che possiamo».

 

