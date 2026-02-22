Reggiana-Avellino, Sala: «Ballardini ci ha spiegato cosa non stava funzionando»

In seguito al match tra Reggiana e Avellino, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro l’esterno dei biancoverdi, Marco Sala. L’ex rosa ha anche commentato l’impatto del nuovo allenatore degli irpini, Davide Ballardini.

«È un punto importante, anche se c’è un po’ di rammarico per non averla vinta. Ripartiamo da qui – ha dichiarato l’esterno -. Nei primi minuti, anche complice il cambio di strategia di gara, non eravamo al meglio. Abbiamo preso gol in quel momento, ma sono contento della reazione della squadra»

Sala ha poi commentato la reazione dell’Avellino dopo essere andato sotto nel punteggio al 5′: «Non era semplice riagganciarci alla partita, ma lo abbiamo fatto con determinazione. Adesso dobbiamo dare continuità, soprattutto in casa»

Infine, su Davide Ballardini, nuovo allenatore dei biancoverdi: «Il mister è una persona tranquilla e serena. Non ha bisogno di grandi discorsi: ci ha parlato con semplicità, spiegandoci cosa non stava funzionando prima. Dobbiamo essere più squadra»