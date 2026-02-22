Seria A: la Roma cala il tris alla Cremonese e aggancia il Napoli al terzo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, al 25′ arriva la prima occasione del match per i giallorossi: cross di trivela di Zaragoza da destra, traiettoria carica di effetto che Luperto allunga di testa rischiando l’autorete.

Al 35′ la formazione di Gianpiero Gasperini ci riprova: cross da sinistra nuovamente di Zaragoza, con Mancini che svetta e di testa centra la traversa, sulla sfera arriva Pellegrini che in acrobazia viene murato ad un metro dalla linea di porta.

Nella ripresa la Roma cambia passo, trovando al 59′ la rete del vantaggio: sugli sviluppi di corner, Cristante è bravissimo a girare di testa in arretramento battendo Audero. I giallorossi non si accontentano, siglando il gol del raddoppio al 77′ nuovamente da corner con Ndicka che trova la deviazione vincente.

Nel arriva anche la rete del 3-0, con Pisilli che apre il destro sul secondo palo e trova il suo primo gol in campionato. Tre punti fondamentali per la formazione di Gianpiero Gasperini, che raggiunge il Napoli al terzo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 64

Milan – 54

Napoli – 50

Roma – 50

Juventus – 46

Como – 45

Atalanta – 45

Sassuolo – 35

Lazio – 34

Bologna – 33

Udinese – 32

Parma – 32

Cagliari – 29

Genoa – 27

Torino – 27

Cremonese – 24

Lecce – 24

Fiorentina – 21

Pisa – 15

Verona – 15

 

