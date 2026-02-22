Avellino, Ballardini dopo il debutto sulla panchina biancoverde: «Ho visto l’atteggiamento giusto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
ballardini avellino

In seguito al match tra Avellino e Reggiana, terminato sul risultato di 1-1, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il nuovo allenatore dei biancoverdi, Davide Ballardini.

«Ad inizio partita non siamo stati squadra ed eravamo tanto distanti tra noi – ha dichiarato il tecnico – non riuscivamo a giocare e quando creavamo occasioni eravamo disposti male e abbiamo perso molti palloni e preso un po’ di contropiedi dove la Reggiana ci ha fatto male»

Ballardini ha poi aggiunto: «Dal quarto d’ora in avanti abbiamo tenuto bene il campo: a parer mio possiamo essere ancora più bravi, non solo nel tenere il campo e nella gestione della palla ma nei movimenti per creare più difficoltà agli avversari, le premesse sono buone perchè iniziare una partita male come oggi e poi recuperarla e riuscire a gestirla come abbiamo fatto vuol dire che abbiamo dei meriti»

Infine, sulla risposta della squadra dopo il suo arrivo: «Da parte di tutti c’è stata la disponibilità nell’impegnarsi e si sono dati da fare anche nella fase difensivo e questo è un atteggiamento importante: possiamo fare meglio su alcuni aspetti come quello dell’aggressività, la voglia di riconquistare il pallone, nel gestire il pallone e nel creare difficoltà per gli avversari».

 

