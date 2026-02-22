Modena, Zanimacchia dopo la vittoria sulla Juve Stabia: «Dobbiamo continuare su questa strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Zanimacchia-1-scaled

In seguito al match vinto con il risultato di 2-1 in casa della Juve Stabia, ha analizzato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’attaccante del Modena, Luca Zanimacchia, autore della rete che ha sbloccato l’incontro.

«E’ stata una partita complicata, siamo riusciti a portare a casa per primi i tre punti da qui – ha dichiarato l’attaccante . Avevo tanta voglia di tornare a segnare, sono contento di averlo fatto in una vittoria».

Zanimacchia, ha inoltre commentato la reazione della squadra degli ultimi tre incontri: «Ci siamo compattati dopo il momento difficile, in queste tre partite abbiamo tirato fuori tanto carattere e quindi dobbiamo continuare su questa strada».

