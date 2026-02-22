Juve Stabia-Modena, Abate: «Siamo in emergenza totale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
abate juve stabia

In seguito al match tra Juve Stabia e Modena, vinto dai canarini con il risultato di 1-2, ha analizzato l’incontro nel post partita l’allenatore dei campani, Ignazio Abate.

«Faccio un applauso ai miei ragazzi – ha dichiarato il tecnico. Il Modena concede pochissimo. Abbiamo calciato in porta tante volte. Siamo in emergenza totale. Sono momenti. Il gruppo ha dato grande dimostrazione di qualità. Abbiamo pagato pegno troppo presto ma abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo dobbiamo andare avanti».

Abate ha poi fatto il punto sulla situazione indisponibili: «Per Avellino speriamo di avere Pierobon. Per gli altri indisponibili servirà tempo. Ci dobbiamo salvare è motivo di orgoglio fare due grandi prestazioni contro Monza e Modena. Dobbiamo migliorare in difesa, altrimenti si farà fatica in futuro».

Infine, il tecnico ha commentato la prestazione di alcuni suoi giocatori: «Burnete ha provato a cambiare la partita ha fatto bene. Dalle Mura ha fatto un’ ottima partita. Anche Dos Santos sta crescendo non era scontato. Okoro è un giovane deve crescere»

Altre notizie

file5 (9)

Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
sottil modena

Modena vittorioso sulla Juve Stabia, Sottil: «Squadra sempre più matura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
638322910_18560888002028480_4448693722288443392_n

Serie B, Juve Stabia-Modena 1-2: emiliani ok al “Menti”, la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3)

Serie B, Juve Stabia-Modena 0-2 all’intervallo: la classifica aggiornata dopo il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 111313

Palermo-Südtirol, l’ex arbitro Calvarese: «Nessun tocco punibile su Segre, il Var interviene in modo eccessivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (41)

Corriere dell’Alto Adige: “Rigore dubbio. Südtirol ko a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
25a47163bd

Mantova ribalta la Sampdoria: Bragantini firma la doppietta decisiva. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 073308

Catanzaro, Aquilani vola. Entella ko. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 072957

Monza cinico a Carrara: Hernani firma il colpo che vale il secondo posto. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
0323870878

Padova-Bari 1-1, botta e risposta all’Euganeo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
4d10ba5209

Venezia, fuga possibile: 3-2 al Pescara e allungo in vetta. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 072056

Donadoni si salva al “Manuzzi”: rimonta da brividi, Cesena ko tra i fischi. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

abate juve stabia

Juve Stabia-Modena, Abate: «Siamo in emergenza totale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file6 (5)

Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan battuto 0-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file4 (11)

Serie C Girone C: il Crotone ribalta il Foggia, Siracusa sconfitto a Sorrento. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file2 (22)

Serie C Girone A: Ospitaletto colpisce in rimonta, spettacolo tra Union Brescia e Pro Patria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026