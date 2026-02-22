Juve Stabia-Modena, Abate: «Siamo in emergenza totale»

In seguito al match tra Juve Stabia e Modena, vinto dai canarini con il risultato di 1-2, ha analizzato l’incontro nel post partita l’allenatore dei campani, Ignazio Abate.

«Faccio un applauso ai miei ragazzi – ha dichiarato il tecnico. Il Modena concede pochissimo. Abbiamo calciato in porta tante volte. Siamo in emergenza totale. Sono momenti. Il gruppo ha dato grande dimostrazione di qualità. Abbiamo pagato pegno troppo presto ma abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo dobbiamo andare avanti».

Abate ha poi fatto il punto sulla situazione indisponibili: «Per Avellino speriamo di avere Pierobon. Per gli altri indisponibili servirà tempo. Ci dobbiamo salvare è motivo di orgoglio fare due grandi prestazioni contro Monza e Modena. Dobbiamo migliorare in difesa, altrimenti si farà fatica in futuro».

Infine, il tecnico ha commentato la prestazione di alcuni suoi giocatori: «Burnete ha provato a cambiare la partita ha fatto bene. Dalle Mura ha fatto un’ ottima partita. Anche Dos Santos sta crescendo non era scontato. Okoro è un giovane deve crescere»