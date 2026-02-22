Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan battuto 0-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file6 (5)

Colpo esterno per il Parma, che vince 1-0 sul campo del AC Milan grazie al gol di Mariano Troilo al minuto 80. Il difensore ha staccato di testa su un perfetto calcio d’angolo di Emanuele Valeri, regalando tre punti preziosi agli ospiti.

Il Milan ha cercato il pareggio fino all’ultimo minuto, con Rafael Leao, Christian Pulisic e Christopher Nkunku protagonisti di diverse occasioni pericolose, ma Edoardo Corvi e la difesa del Parma hanno saputo reggere sotto la pressione rossonera. Non sono mancati interventi decisi, ammonizioni e cambi tattici, ma il risultato non è cambiato nemmeno nei sette minuti di recupero concessi dall’arbitro Marco Piccinini.

Un successo storico per il Parma, che espugna San Siro e muove la classifica in trasferta, mentre il Milan dovrà riflettere sulle occasioni sprecate e sul gol subito nel finale.

La classifica aggiornata

Inter – 64

Milan – 54

Napoli – 50

Roma – 47

Juventus – 46

Como – 45

Atalanta – 45

Sassuolo – 35

Lazio – 34

Bologna – 33

Udinese – 32

Parma – 32

Cagliari – 29

Genoa – 27

Torino – 27

Cremonese – 24

Lecce – 24

Fiorentina – 21

Pisa – 15

Verona – 15

