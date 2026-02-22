Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Tra i protagonisti del netto 3-0 con cui il Palermo ha superato il FC Südtirol, Jeremy Le Douaron si è preso la scena anche sui social dopo il triplice fischio.

L’attaccante rosanero ha firmato uno splendido gol dalla distanza, un destro potente e preciso che ha impreziosito la vittoria dei siciliani. Nel post gara, Le Douaron ha celebrato il momento pubblicando su Instagram una carrellata di foto della sua esultanza sotto i tifosi, accompagnando gli scatti con una didascalia semplice ma significativa: «🩷🖤🦅».

Cuori rosanero e l’emoji dell’aquila, simbolo del club, per condividere la gioia del gol e dei tre punti con tutto l’ambiente palermitano.

 

 

Altre notizie

dragotto palermo femminile

Palermo Women-Catania 0-3, Pipitone: «Derby che fa male, ma ripartiamo dalla prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
palermo femminile

Palermo Women, derby amaro: il Catania Femminile passa 0-3

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 163238

Palermo, domenica di relax per Johnsen: pranzo a Mondello dopo la vittoria sul Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 111313

Palermo-Südtirol, l’ex arbitro Calvarese: «Nessun tocco punibile su Segre, il Var interviene in modo eccessivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (100)

Curva Nord Palermo, il messaggio social: «È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (41)

Corriere dell’Alto Adige: “Rigore dubbio. Südtirol ko a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia al top, Le Douaron decisivo. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (79)

Repubblica: “Rosa, ottava meraviglia. Tre gol al Südtirol per il record di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (106)

Tuttosport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (63)

Tuttosport: “Palermo, Inzaghi all’8ª meraviglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (70)

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (83)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, ottava perla in casa. Palermo sente profumo di A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file4 (11)

Serie C Girone C: il Crotone ribalta il Foggia, Siracusa sconfitto a Sorrento. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file2 (22)

Serie C Girone A: Ospitaletto colpisce in rimonta, spettacolo tra Union Brescia e Pro Patria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file3 (23)

Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file5 (9)

Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026