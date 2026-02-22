Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Tra i protagonisti del netto 3-0 con cui il Palermo ha superato il FC Südtirol, Jeremy Le Douaron si è preso la scena anche sui social dopo il triplice fischio.

L’attaccante rosanero ha firmato uno splendido gol dalla distanza, un destro potente e preciso che ha impreziosito la vittoria dei siciliani. Nel post gara, Le Douaron ha celebrato il momento pubblicando su Instagram una carrellata di foto della sua esultanza sotto i tifosi, accompagnando gli scatti con una didascalia semplice ma significativa: «🩷🖤🦅».

Cuori rosanero e l’emoji dell’aquila, simbolo del club, per condividere la gioia del gol e dei tre punti con tutto l’ambiente palermitano.