Serie C Girone C: il Crotone ribalta il Foggia, Siracusa sconfitto a Sorrento. La classifica aggiornata
Gol e spettacolo nel Girone C. Il Crotone batte 3-1 il Foggia dopo essere passato in svantaggio al 5’ con Romeo. Nella ripresa la rimonta rossoblù: Piovanello al 50’, Musso al 52’ e Gomez al 69’ firmano il tris che vale il successo.
Successo interno anche per il Sorrento che supera 2-0 il Siracusa grazie alla doppietta di Sabbatani, in gol al 25’ e al 33’ del primo tempo, mettendo al sicuro il risultato già prima dell’intervallo.
La classifica aggiornata
Benevento – 64
Catania – 59
Salernitana – 50
Cosenza – 47
Casertana – 46
Crotone – 44
Monopoli – 43
Audace Cerignola – 42
Potenza – 37
Casarano – 36
Altamura – 36
Sorrento – 33
Atalanta U23 – 31
Picerno – 29
Trapani – 28
Latina – 28
Cavese – 28
Giugliano – 24
Siracusa – 23
Foggia – 22