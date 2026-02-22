Serie C Girone C: il Crotone ribalta il Foggia, Siracusa sconfitto a Sorrento. La classifica aggiornata

Febbraio 22, 2026
Gol e spettacolo nel Girone C. Il Crotone batte 3-1 il Foggia dopo essere passato in svantaggio al 5’ con Romeo. Nella ripresa la rimonta rossoblù: Piovanello al 50’, Musso al 52’ e Gomez al 69’ firmano il tris che vale il successo.

Successo interno anche per il Sorrento che supera 2-0 il Siracusa grazie alla doppietta di Sabbatani, in gol al 25’ e al 33’ del primo tempo, mettendo al sicuro il risultato già prima dell’intervallo.

La classifica aggiornata

 
Benevento – 64

Catania – 59

Salernitana – 50

Cosenza – 47

Casertana – 46

Crotone – 44

Monopoli – 43

Audace Cerignola – 42

Potenza – 37

Casarano – 36

Altamura – 36

Sorrento – 33

Atalanta U23 – 31

Picerno – 29

Trapani – 28

Latina – 28

Cavese – 28

Giugliano – 24

Siracusa – 23

Foggia – 22

