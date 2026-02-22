Serie C Girone A: Ospitaletto colpisce in rimonta, spettacolo tra Union Brescia e Pro Patria. La classifica aggiornata
Si chiudono le gare delle 17.30 nel Girone A con emozioni e gol. Colpo esterno dell’Ospitaletto che supera 2-1 l’Arzignano Valchiampo in rimonta. Padroni di casa avanti al 34’ con Nanni, ma nella ripresa sale in cattedra Bertoli che firma la doppietta decisiva al 70’ e al 75’.
Partita pirotecnica tra Union Brescia e Pro Patria, terminata 3-2. Ospiti avanti dopo un minuto con Desogus, poi il botta e risposta: Fogliata pareggia al 32’, ancora Desogus su rigore al 41’, quindi il 2-2 di Cazzadori nel recupero del primo tempo. Nella ripresa decide Balestreto al 60’, regalando i tre punti ai padroni di casa.
La classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 66
Brescia – 53
Lecco – 49
Trento – 47
Alcione Milano – 46
Cittadella – 45
Renate – 45
Inter U23 – 40
Lumezzane – 39
Pro Vercelli – 38
Novara – 35
Giana Erminio – 35
AlbinoLeffe – 33
Ospitaletto – 32
Arzignano – 30
Dolomiti Bellunesi – 29
Pergolettese – 26
Virtus Verona – 20
Pro Patria – 16
Triestina – 4