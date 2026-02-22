Serie C Girone A: Ospitaletto colpisce in rimonta, spettacolo tra Union Brescia e Pro Patria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file2 (22)

Si chiudono le gare delle 17.30 nel Girone A con emozioni e gol. Colpo esterno dell’Ospitaletto che supera 2-1 l’Arzignano Valchiampo in rimonta. Padroni di casa avanti al 34’ con Nanni, ma nella ripresa sale in cattedra Bertoli che firma la doppietta decisiva al 70’ e al 75’.

Partita pirotecnica tra Union Brescia e Pro Patria, terminata 3-2. Ospiti avanti dopo un minuto con Desogus, poi il botta e risposta: Fogliata pareggia al 32’, ancora Desogus su rigore al 41’, quindi il 2-2 di Cazzadori nel recupero del primo tempo. Nella ripresa decide Balestreto al 60’, regalando i tre punti ai padroni di casa.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 66

Brescia – 53

Lecco – 49

Trento – 47

Alcione Milano – 46

Cittadella – 45

Renate – 45

Inter U23 – 40

Lumezzane – 39

Pro Vercelli – 38

Novara – 35

Giana Erminio – 35

AlbinoLeffe – 33

Ospitaletto – 32

Arzignano – 30

Dolomiti Bellunesi – 29

Pergolettese – 26

Virtus Verona – 20

Pro Patria – 16

Triestina – 4

