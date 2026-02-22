Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file3 (23)

Vittoria sofferta ma preziosa per il Carpi che supera 2-1 il Bra. A inizio ripresa Zangoni porta avanti i biancorossi al 47’, ma il Bra reagisce e trova il pari al 57’ con Lionetti.

Quando la gara sembra avviata verso il pareggio, all’82’ Stanzani trova la zampata decisiva che consegna i tre punti al Carpi, capace di colpire nel momento chiave del match.

 

La classifica aggiornata

 Arezzo – 62

Ravenna – 55

Ascoli – 53

Campobasso – 39

Juventus U23 – 39

Pianese – 38

Ternana – 36

Pineto – 36

Livorno – 34

Gubbio – 33

Vis Pesaro – 32

Guidonia – 32

Carpi – 32

Forlì – 30

Bra – 25

Torres – 25

Perugia – 24

Sambenedettese – 24

Pontedera – 17

Rimini – 0

Altre notizie

641457126_122158376312940174_2058068173176500346_n

Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro Patria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
FERRERO

Ferrero indagato a Terni per infedeltà patrimoniale: nel mirino operazioni e stipendi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
marchetti-direttore-cittadella-gdm

Marchetti: «Monza, Venezia e Palermo hanno investito tanto. Frosinone sorpresa della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 222646

Serie C girone C: il Catania batte 4-0 il Trapani e va a -5 dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 173751

Lutto nel calcio italiano: trovato morto Christian Jidayi, aveva 38 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Boscaglia

Sambenedettese, ribaltone totale: esonerati Mancinelli e De Angelis. Arriva Boscaglia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Michele-Pazienza-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com

Ufficiale, il Foggia riparte da Michele Pazienza

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file3 (22)

Serie C, Girone A: Cittadella e Pergolettese vincono, pari tra Ospitaletto e Inter U23. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file4 (10)

Serie C, Girone B: Ternana corsara a Pineto, colpo Campobasso a Pesaro. Classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file8 (3)

Serie C Girone A: la Virtus Verona recupera nel finale, contro il Lecco finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file9

Serie C Girone C: Potenza domina Altamura 3-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (23)

Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file5 (9)

Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file1 (29)

Serie A: pari senza reti all’intervallo di Milan-Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
sottil modena

Modena vittorioso sulla Juve Stabia, Sottil: «Squadra sempre più matura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
641457126_122158376312940174_2058068173176500346_n

Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro Patria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026