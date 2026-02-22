Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornata
Vittoria sofferta ma preziosa per il Carpi che supera 2-1 il Bra. A inizio ripresa Zangoni porta avanti i biancorossi al 47’, ma il Bra reagisce e trova il pari al 57’ con Lionetti.
Quando la gara sembra avviata verso il pareggio, all’82’ Stanzani trova la zampata decisiva che consegna i tre punti al Carpi, capace di colpire nel momento chiave del match.
La classifica aggiornata
Arezzo – 62
Ravenna – 55
Ascoli – 53
Campobasso – 39
Juventus U23 – 39
Pianese – 38
Ternana – 36
Pineto – 36
Livorno – 34
Gubbio – 33
Vis Pesaro – 32
Guidonia – 32
Carpi – 32
Forlì – 30
Bra – 25
Torres – 25
Perugia – 24
Sambenedettese – 24
Pontedera – 17
Rimini – 0