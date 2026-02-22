Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata
Termina in parità la sfida di Serie B delle 17.15 tra Reggiana e Avellino: al “Città del Tricolore” finisce 1-1 al termine di una gara vivace nel primo tempo e più bloccata nella ripresa.
Parte forte la squadra di casa, che al 5’ trova il vantaggio con Manolo Portanova, abile a ribadire in rete dopo la respinta del portiere su una conclusione di Rover. La Reggiana controlla il gioco nei minuti successivi, ma al 30’ arriva la perla di Patrick Enrici: il difensore si libera al limite e lascia partire un mancino a giro che vale l’1-1.
Nella ripresa i ritmi si abbassano sensibilmente. Tante sostituzioni, diversi cartellini e poche vere occasioni da gol, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Nel finale, nonostante i quattro minuti di recupero, il risultato non cambia: un punto a testa che muove la classifica di entrambe.
La classifica aggiornata
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Empoli 30
Carrarese 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 29
Mantova 26
Reggiana 26
Spezia 25
Entella 25
Bari 22
Pescara 18