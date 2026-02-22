Serie B, Reggiana-Avellino 1-1: botta e risposta Portanova-Enrici. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file5 (9)

 

Termina in parità la sfida di Serie B delle 17.15 tra Reggiana e Avellino: al “Città del Tricolore” finisce 1-1 al termine di una gara vivace nel primo tempo e più bloccata nella ripresa.

Parte forte la squadra di casa, che al 5’ trova il vantaggio con Manolo Portanova, abile a ribadire in rete dopo la respinta del portiere su una conclusione di Rover. La Reggiana controlla il gioco nei minuti successivi, ma al 30’ arriva la perla di Patrick Enrici: il difensore si libera al limite e lascia partire un mancino a giro che vale l’1-1.

Nella ripresa i ritmi si abbassano sensibilmente. Tante sostituzioni, diversi cartellini e poche vere occasioni da gol, con le due squadre attente soprattutto a non scoprirsi. Nel finale, nonostante i quattro minuti di recupero, il risultato non cambia: un punto a testa che muove la classifica di entrambe.

La classifica aggiornata

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 29

Mantova 26

Reggiana 26

Spezia 25

Entella 25

Bari 22

Pescara 18

