Serie A: pari senza reti all’intervallo di Milan-Parma

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Milan e Parma, al termine di una frazione intensa ma senza reti. I rossoneri fanno la partita, mantenendo a lungo il possesso e cercando varchi con Pulisic e Saelemaekers, mentre il Parma si difende con ordine e prova a ripartire.

La prima vera occasione è degli ospiti con Pellegrino, ma Maignan è attento. Con il passare dei minuti cresce la pressione del Milan: Jashari impegna centralmente Corvi, poi è Rafael Leao ad andare vicino al vantaggio prima con un colpo di testa potente, neutralizzato dal portiere ducale, e nel recupero con una conclusione murata in area da un difensore.

Il Parma si affida soprattutto ai tentativi dalla distanza di Bernabé e alle palle inattive, senza però creare veri pericoli. Dopo cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Marco Piccinini, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità.