Modena vittorioso sulla Juve Stabia, Sottil: «Squadra sempre più matura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
sottil modena

Vittoria pesante in trasferta per il Modena, che conquista tre punti importanti sul campo della Juve Stabia al termine di una gara intensa e combattuta. A commentare il successo è stato il tecnico gialloblù Andrea Sottil, che ha sottolineato la crescita della squadra sotto il profilo della personalità e della gestione dei momenti della partita.

«E’ stata una partita tosta in un campo difficile, la Juve Stabia era imbattuta in casa. Il Modena ha meritato con un grande primo tempo e un secondo tempo di sofferenza, è l’ennesima grande partita in trasferta. Stiamo crescendo in maturità nel leggere le partite e capire il contesto di gioco, è un valore aggiunto».

Parole che evidenziano la solidità e il percorso di crescita del gruppo, capace di imporsi con qualità nella prima frazione e di stringere i denti nella ripresa, dimostrando compattezza e spirito di sacrificio. Un segnale importante per il prosieguo della stagione, con un Modena che appare sempre più consapevole dei propri mezzi anche lontano dalle mura amiche.

