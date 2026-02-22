Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro Patria
Pep Guardiola torna al “Rigamonti”. L’allenatore del Manchester City, club del City Football Group proprietario anche del Palermo, è presente in tribuna per assistere alla gara tra Union Brescia e Pro Patria.
Un ritorno dal sapore speciale per il tecnico catalano, che proprio a Brescia ha vissuto una tappa significativa della sua carriera da calciatore, ai tempi di Carlo Mazzone, condividendo il campo con Roberto Baggio.
Guardiola sta seguendo la partita da un box in tribuna centrale, al fianco del team manager Edoardo Piovani, confermando così un legame mai interrotto con la piazza lombarda.
La sua presenza non passa inosservata e riaccende i ricordi di una stagione rimasta nel cuore dei tifosi bresciani. Un ritorno che profuma di storia, visione e grande calcio.