Palermo Women-Catania 0-3, Pipitone: «Derby che fa male, ma ripartiamo dalla prestazione»

L’allenatrice del Palermo Women Rosalia Pipitone ha commentato ai microfoni ufficiali del club la sconfitta per 0-3 contro il Catania Femminile nel derby valido per la 15ª giornata del Girone D di Serie C.

«Perdere il derby di Sicilia fa sempre male. Le ragazze hanno dato tutto quello che avevano e hanno dimostrato quanto tengono ai colori rosanero», ha dichiarato la tecnico.

Pipitone ha poi sottolineato come, a suo giudizio, la squadra avrebbe meritato un esito diverso: «Avremmo meritato un risultato differente e fino alla fine abbiamo provato a ridurre la distanza tra le due squadre».

Infine, uno sguardo lucido sugli aspetti da migliorare: «Quando si affrontano calciatrici di categoria superiore bisogna essere perfette e non commettere errori. Ripartiamo da questa prestazione e dall’atteggiamento messo in campo oggi».

Nonostante lo stop nel derby, il Palermo Women prova dunque a ripartire dalla reazione e dall’intensità mostrate in campo.