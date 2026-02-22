Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica
Prestazione da grande, risultato stretto
Una prova di carattere, intensità e qualità che però non basta. L’Athletic Club Palermo impatta 1-1 al Velodromo “Paolo Borsellino” contro il Gela nella 25ª giornata del girone I di Serie D.
Davanti a 1.100 spettatori, i nerorosa di Emanuele Ferraro reagiscono allo svantaggio iniziale e dominano a lungo il match, colpendo anche un palo con Bongiovanni nella ripresa. Ma la rete del sorpasso non arriva.
Primo tempo: botta e risposta
Il Gela parte meglio e all’8’ Martinez è costretto al doppio intervento su Maltese e Flore Heatley. L’Athletic risponde con Zalazar, ma il match si sblocca al 18’: Sanchez perde palla, Aperi si presenta davanti a Martinez e firma lo 0-1.
La reazione è immediata. I nerorosa alzano il baricentro e iniziano a produrre occasioni in serie: Maurino su punizione, Micoli di testa, Bova con un tiro respinto sulla linea da Giacomarro. Il pari è nell’aria.
Ripresa all’assalto
Il gol dell’1-1 arriva al 50’: Giuliano stende Micoli in area, è rigore. Dal dischetto Maurino non sbaglia e rimette tutto in equilibrio.
Da lì in avanti è un monologo Athletic. Micoli prova la sforbiciata, poi sfiora il palo con una conclusione spalle alla porta. Al 76’ Bongiovanni lascia partire un missile dai 20 metri che scheggia il palo.
Nel finale Grillo va vicino al 2-1 con un tiro-cross che accarezza il montante. L’ultima occasione è però del Gela con Siino, ma Martinez salva.
Finisce 1-1, tra rimpianti e applausi.
Classifica: vetta ancora nel mirino
L’Athletic sale a 45 punti e resta pienamente in corsa per il primo posto, anche grazie alla gara da recuperare contro l’Enna (7 marzo).
Classifica Serie D – Girone I
Igea Virtus 49
Savoia 47
Nissa 46
Athletic Palermo 45*
Reggina 44
Gelbison 39
Milazzo 38
Gela 37
Sambiase 36
Vigor Lamezia 34
Enna 27*
Vibonese 26
Sancataldese 24
Ragusa 24
Acireale 24 (-1)
ACR Messina 22 (-14)
Castrumfavara 20
Paternò 14
* una partita in meno
Con una vittoria nel recupero, i nerorosa potrebbero balzare in vetta solitaria.
Risultati 25ª giornata
Acireale-Milazzo 3-1
Athletic Palermo-Gela 1-1
Vibonese-Gelbison 0-4
ACR Messina-Sambiase 0-1
Igea Virtus-Paternò 2-0
Sancataldese-Enna 1-0
Savoia-Nissa 1-1
Ragusa-Castrumfavara 2-1
Vigor Lamezia-Reggina 2-0
Prossimo turno (26ª giornata – 1 marzo)
Castrumfavara-ACR Messina
Enna-Gela
Gelbison-Vigor Lamezia
Milazzo-Ragusa
Nissa-Igea Virtus
Paternò-Acireale
Sambiase-Athletic Palermo
Trasferta delicata per l’Athletic al “Guido D’Ippolito” contro il Sambiase, altro crocevia pesante nella corsa alla promozione.
La vetta è lì, a portata di mano. Ma servirà trasformare le prestazioni in vittorie.