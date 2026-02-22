Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
WhatsApp Image 2026-02-22 at 17.28.44

Prestazione da grande, risultato stretto

Una prova di carattere, intensità e qualità che però non basta. L’Athletic Club Palermo impatta 1-1 al Velodromo “Paolo Borsellino” contro il Gela nella 25ª giornata del girone I di Serie D.

Davanti a 1.100 spettatori, i nerorosa di Emanuele Ferraro reagiscono allo svantaggio iniziale e dominano a lungo il match, colpendo anche un palo con Bongiovanni nella ripresa. Ma la rete del sorpasso non arriva.

Primo tempo: botta e risposta

Il Gela parte meglio e all’8’ Martinez è costretto al doppio intervento su Maltese e Flore Heatley. L’Athletic risponde con Zalazar, ma il match si sblocca al 18’: Sanchez perde palla, Aperi si presenta davanti a Martinez e firma lo 0-1.

La reazione è immediata. I nerorosa alzano il baricentro e iniziano a produrre occasioni in serie: Maurino su punizione, Micoli di testa, Bova con un tiro respinto sulla linea da Giacomarro. Il pari è nell’aria.

Ripresa all’assalto

Il gol dell’1-1 arriva al 50’: Giuliano stende Micoli in area, è rigore. Dal dischetto Maurino non sbaglia e rimette tutto in equilibrio.

Da lì in avanti è un monologo Athletic. Micoli prova la sforbiciata, poi sfiora il palo con una conclusione spalle alla porta. Al 76’ Bongiovanni lascia partire un missile dai 20 metri che scheggia il palo.

Nel finale Grillo va vicino al 2-1 con un tiro-cross che accarezza il montante. L’ultima occasione è però del Gela con Siino, ma Martinez salva.

Finisce 1-1, tra rimpianti e applausi.

Classifica: vetta ancora nel mirino

L’Athletic sale a 45 punti e resta pienamente in corsa per il primo posto, anche grazie alla gara da recuperare contro l’Enna (7 marzo).

Classifica Serie D – Girone I

Igea Virtus 49

Savoia 47

Nissa 46

Athletic Palermo 45*

Reggina 44

Gelbison 39

Milazzo 38

Gela 37

Sambiase 36

Vigor Lamezia 34

Enna 27*

Vibonese 26

Sancataldese 24

Ragusa 24

Acireale 24 (-1)

ACR Messina 22 (-14)

Castrumfavara 20

Paternò 14

* una partita in meno

Con una vittoria nel recupero, i nerorosa potrebbero balzare in vetta solitaria.

Risultati 25ª giornata

Acireale-Milazzo 3-1
Athletic Palermo-Gela 1-1
Vibonese-Gelbison 0-4
ACR Messina-Sambiase 0-1
Igea Virtus-Paternò 2-0
Sancataldese-Enna 1-0
Savoia-Nissa 1-1
Ragusa-Castrumfavara 2-1
Vigor Lamezia-Reggina 2-0

Prossimo turno (26ª giornata – 1 marzo)

Castrumfavara-ACR Messina
Enna-Gela
Gelbison-Vigor Lamezia
Milazzo-Ragusa
Nissa-Igea Virtus
Paternò-Acireale
Sambiase-Athletic Palermo

Trasferta delicata per l’Athletic al “Guido D’Ippolito” contro il Sambiase, altro crocevia pesante nella corsa alla promozione.

La vetta è lì, a portata di mano. Ma servirà trasformare le prestazioni in vittorie.

Altre notizie

WhatsApp Image 2026-02-21 at 12.51.54

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Gela: «Inizia un mini campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
2f297853-83a6-4d81-a682-79aba78dc9b8

Perinetti presenta il suo libro a Parma: l’Athletic Club Palermo al fianco della lotta ai disturbi alimentari

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
perinetti

Athletic, stop forzato a Enna: Perinetti rilancia «Noi determinati»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
635362336_1738159473967279_4017424439609045255_n

Serie D Girone I, duello infinito in vetta: Savoia aggancia l’Igea. Nissa a -1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 154013

Enna-Athletic Club Palermo non si gioca: rinvio ufficiale per campo impraticabile

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
FERRARO

Athletic Club Palermo, trasferta insidiosa a Enna: Ferraro chiede concentrazione

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 14, 2026
Screenshot 2026-02-13 161620

Viareggio Cup, l’Athletic Club Palermo riporta la Sicilia al torneo dopo dieci anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 13, 2026
palermo pescara 5-0 (34) ferrara cardinale parisi

Parisi: «Mi vergogno ancora per il calcioscommesse. Dissi no al Palermo di Zamparini per il Messina»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-08 182748

Athletic Club Palermo non si ferma: Milazzo ko, Bonfiglio firma il successo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 155814

Serie D girone I, corsa serrata al vertice: Igea resiste, Athletic Palermo e Reggina all’attacco. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 14.25.01

Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Milazzo. I convocati

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
07f99733-e87e-4a57-a177-f8530a95855e

Athletic Palermo, lanciato il progetto “Scuola di Tifo – Curva Futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

641457126_122158376312940174_2058068173176500346_n

Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro Patria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
dragotto palermo femminile

Palermo Women-Catania 0-3, Pipitone: «Derby che fa male, ma ripartiamo dalla prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
WhatsApp Image 2026-02-22 at 17.28.44

Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
palermo femminile

Palermo Women, derby amaro: il Catania Femminile passa 0-3

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
638322910_18560888002028480_4448693722288443392_n

Serie B, Juve Stabia-Modena 1-2: emiliani ok al “Menti”, la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026