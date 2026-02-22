Serie D Athletic Palermo, un pari che brucia: dominio e palo, ma col Gela finisce 1-1 Risultati e classifica

Prestazione da grande, risultato stretto

Una prova di carattere, intensità e qualità che però non basta. L’Athletic Club Palermo impatta 1-1 al Velodromo “Paolo Borsellino” contro il Gela nella 25ª giornata del girone I di Serie D.

Davanti a 1.100 spettatori, i nerorosa di Emanuele Ferraro reagiscono allo svantaggio iniziale e dominano a lungo il match, colpendo anche un palo con Bongiovanni nella ripresa. Ma la rete del sorpasso non arriva.

Primo tempo: botta e risposta

Il Gela parte meglio e all’8’ Martinez è costretto al doppio intervento su Maltese e Flore Heatley. L’Athletic risponde con Zalazar, ma il match si sblocca al 18’: Sanchez perde palla, Aperi si presenta davanti a Martinez e firma lo 0-1.

La reazione è immediata. I nerorosa alzano il baricentro e iniziano a produrre occasioni in serie: Maurino su punizione, Micoli di testa, Bova con un tiro respinto sulla linea da Giacomarro. Il pari è nell’aria.

Ripresa all’assalto

Il gol dell’1-1 arriva al 50’: Giuliano stende Micoli in area, è rigore. Dal dischetto Maurino non sbaglia e rimette tutto in equilibrio.

Da lì in avanti è un monologo Athletic. Micoli prova la sforbiciata, poi sfiora il palo con una conclusione spalle alla porta. Al 76’ Bongiovanni lascia partire un missile dai 20 metri che scheggia il palo.

Nel finale Grillo va vicino al 2-1 con un tiro-cross che accarezza il montante. L’ultima occasione è però del Gela con Siino, ma Martinez salva.

Finisce 1-1, tra rimpianti e applausi.

Classifica: vetta ancora nel mirino

L’Athletic sale a 45 punti e resta pienamente in corsa per il primo posto, anche grazie alla gara da recuperare contro l’Enna (7 marzo).

Classifica Serie D – Girone I

Igea Virtus 49

Savoia 47

Nissa 46

Athletic Palermo 45*

Reggina 44

Gelbison 39

Milazzo 38

Gela 37

Sambiase 36

Vigor Lamezia 34

Enna 27*

Vibonese 26

Sancataldese 24

Ragusa 24

Acireale 24 (-1)

ACR Messina 22 (-14)

Castrumfavara 20

Paternò 14

* una partita in meno

Con una vittoria nel recupero, i nerorosa potrebbero balzare in vetta solitaria.

Risultati 25ª giornata

Acireale-Milazzo 3-1

Athletic Palermo-Gela 1-1

Vibonese-Gelbison 0-4

ACR Messina-Sambiase 0-1

Igea Virtus-Paternò 2-0

Sancataldese-Enna 1-0

Savoia-Nissa 1-1

Ragusa-Castrumfavara 2-1

Vigor Lamezia-Reggina 2-0

Prossimo turno (26ª giornata – 1 marzo)

Castrumfavara-ACR Messina

Enna-Gela

Gelbison-Vigor Lamezia

Milazzo-Ragusa

Nissa-Igea Virtus

Paternò-Acireale

Sambiase-Athletic Palermo

Trasferta delicata per l’Athletic al “Guido D’Ippolito” contro il Sambiase, altro crocevia pesante nella corsa alla promozione.

La vetta è lì, a portata di mano. Ma servirà trasformare le prestazioni in vittorie.