Palermo Women, derby amaro: il Catania Femminile passa 0-3

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
palermo femminile

Sconfitta nel derby per il Palermo Women, battuto 0-3 dal Catania Femminile nella gara valida per la 15ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile.

Al campo rosanero decide la tripletta di Teern, a segno al 23’, al 40’ e all’80’. Un uno-due nel primo tempo che indirizza la partita in favore delle etnee e il sigillo finale nella ripresa che chiude definitivamente i conti.

La squadra guidata da Rosalia Pipitone ha provato a reagire, ma il Catania si è dimostrato cinico sotto porta e solido nella gestione del vantaggio.

Per il Palermo Women uno stop pesante nel derby, con l’obiettivo ora di ripartire subito nel prossimo impegno di campionato.

