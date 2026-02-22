Serie B, Juve Stabia-Modena 1-2: emiliani ok al “Menti”, la classifica aggiornata

Il Modena espugna il “Menti” battendo la Juve Stabia per 2-1 nella 26ª giornata di Serie B e consolida la propria posizione in zona playoff. Decidono le reti nel primo tempo di Zanimacchia (3’) e Zampano (23’), mentre nella ripresa è Mosti ad accorciare le distanze al 74’ con il gol dell’ex.

La partita

Partenza fulminea degli emiliani: al 3’ cross di Tonoli dalla destra e Zanimacchia trova la zampata vincente. Il Modena continua a spingere e al 23’ raddoppia con Zampano, bravo a colpire di testa su assist di Santoro.

Nella ripresa la Juve Stabia prova a riaprire il match e trova il 2-1 con Mosti al 74’. Al 78’ episodio chiave: rigore per i campani per fallo di Tonoli su Giorgini, con conseguente espulsione del difensore del Modena. Dal dischetto però Gabrielloni si fa ipnotizzare da Chichizola, che blinda il risultato.

Nel finale assalto dei padroni di casa, ma il Modena resiste anche in inferiorità numerica e porta a casa tre punti pesanti.

Classifica aggiornata dopo Juve Stabia-Modena

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Reggiana 25*

Spezia 25

Entella 25

Bari 22

Pescara 18

(*una gara in meno)

Il Modena sale così a quota 43 punti, rafforzando la propria candidatura ai playoff. In vetta resta invariato il distacco: Palermo quarto a 51 punti, a -2 dal Frosinone e a -3 dal Monza secondo.

