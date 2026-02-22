Palermo, domenica di relax per Johnsen: pranzo a Mondello dopo la vittoria sul Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026


Domenica di relax per i calciatori del Palermo dopo il netto 3-0 al Südtirol. Mister Filippo Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla squadra per ricaricare le energie in vista della prossima sfida di campionato, in programma domenica a Pescara.

Tra chi ha approfittato della pausa c’è Dennis Johnsen, che è stato ospite alla storica Trattoria da Piero a Mondello. L’attaccante rosanero ha trascorso un pranzo all’insegna delle specialità di mare, come raccontato anche dai social del locale: «Ha gustato le nostre prelibatezze ed è rimasto contento come un bambino!».

Un momento di tranquillità dopo settimane intense e 14 risultati utili consecutivi, con il Palermo pienamente in corsa per la promozione diretta.

Adesso testa al Pescara: da martedì si tornerà al lavoro per preparare una trasferta che può pesare nella volata finale.

