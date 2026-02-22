Serie B, Juve Stabia-Modena 0-2 all’intervallo: la classifica aggiornata dopo il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3)

Si chiude sullo 0-2 il primo tempo tra Juve Stabia e Modena, gara valida per la 26ª giornata di Serie B. Al “Menti” gli emiliani indirizzano il match già nella prima frazione grazie alle reti di Zanimacchia al 3’ e Zampano al 23’.

Partenza sprint della formazione ospite, che trova subito il vantaggio con Zanimacchia su assist di Santoro. La Juve Stabia prova a reagire ma il Modena colpisce ancora al 23’ con Zampano, sempre su sviluppo di un’azione orchestrata da Santoro. Nel finale di tempo gara più spezzettata, con ammonizioni per Tonoli e Ambrosino.

Classifica aggiornata (in attesa del secondo tempo)

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43 (momentaneamente in vantaggio)

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Reggiana 25*

Spezia 25

Entella 25

Bari 22

Pescara 18

(*una gara in meno)

Con questo risultato parziale, il Modena sale virtualmente a quota 43 punti consolidando la zona playoff. In vetta resta invariata la situazione: il Palermo è quarto a 51 punti, a -2 dal Frosinone terzo e a -3 dal Monza secondo.

