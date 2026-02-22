Serie B, Juve Stabia-Modena 0-2 all’intervallo: la classifica aggiornata dopo il primo tempo
Si chiude sullo 0-2 il primo tempo tra Juve Stabia e Modena, gara valida per la 26ª giornata di Serie B. Al “Menti” gli emiliani indirizzano il match già nella prima frazione grazie alle reti di Zanimacchia al 3’ e Zampano al 23’.
Partenza sprint della formazione ospite, che trova subito il vantaggio con Zanimacchia su assist di Santoro. La Juve Stabia prova a reagire ma il Modena colpisce ancora al 23’ con Zampano, sempre su sviluppo di un’azione orchestrata da Santoro. Nel finale di tempo gara più spezzettata, con ammonizioni per Tonoli e Ambrosino.
Classifica aggiornata (in attesa del secondo tempo)
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43 (momentaneamente in vantaggio)
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Empoli 30
Carrarese 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Reggiana 25*
Spezia 25
Entella 25
Bari 22
Pescara 18
(*una gara in meno)
Con questo risultato parziale, il Modena sale virtualmente a quota 43 punti consolidando la zona playoff. In vetta resta invariata la situazione: il Palermo è quarto a 51 punti, a -2 dal Frosinone terzo e a -3 dal Monza secondo.