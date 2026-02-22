Palermo-Südtirol, l’ex arbitro Calvarese: «Nessun tocco punibile su Segre, il Var interviene in modo eccessivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 111313

Continua a far discutere il rigore assegnato al Palermo contro il Südtirol. A intervenire sui social è stato l’ex arbitro Calvarese, che su Instagram ha analizzato nel dettaglio l’azione che ha portato al penalty trasformato da Pohjanpalo.

Secondo Calvarese, non ci sarebbero gli estremi per il calcio di rigore: «Non c’è alcun tocco punibile. La dinamica è molto chiara, con Segre che arriva per primo e Adamonis che non commette alcun fallo. Inutile fare moviola per vedere se ci sia un tocco o meno: quello che è certo è che non c’è alcun tocco funzionale».

L’ex direttore di gara sottolinea inoltre come, a suo giudizio, l’arbitro Crezzini avesse inizialmente valutato correttamente l’azione, ammonendo Segre per simulazione: «In campo Crezzini vede bene, dunque è eccessiva l’OFR. Chiamate come questa rendono poco credibile uno strumento come il VAR, che in questo caso interviene per sovvertire una decisione a mio avviso giusta».

