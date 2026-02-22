Curva Nord Palermo, il messaggio social: «È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (100)

Un altro sabato da incorniciare e un messaggio chiaro, diretto, senza giri di parole. Dopo il successo contro il Südtirol, la Curva Nord Palermo affida ai social il proprio pensiero, rilanciando entusiasmo ma anche responsabilità in vista del rush finale.

«Il cammino è quello giusto, in campo rivediamo lo spirito e il vecchio cuore rosanero che ci rende fieri e orgogliosi di squadra e mister», si legge nel post. Un riconoscimento al lavoro svolto fin qui, ma anche un invito a non abbassare la guardia.

Il messaggio è netto: «Bisogna continuare a dare tutto, solo così non potremo mai avere rimpianti. Il nemico da battere non molla, è forte, ma il coraggio e la volontà di raggiungere il sogno renderà la lotta ancora più bella ed entusiasmante».

L’appello finale è rivolto a tutto l’ambiente: «Fianco a fianco, curva e squadra, dobbiamo aiutarli a raggiungere il traguardo che la città merita. Dalla nostra gente ci aspettiamo ancora di più: adesso bisogna cominciare ad andare solo a ogni partita. È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro fino alla meta».

Parole che fotografano perfettamente il momento: entusiasmo sì, ma con la consapevolezza che il traguardo è vicino e che servirà l’ultimo sforzo collettivo per provare a coronare il sogno.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-22 111313

Palermo-Südtirol, l’ex arbitro Calvarese: «Nessun tocco punibile su Segre, il Var interviene in modo eccessivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (41)

Corriere dell’Alto Adige: “Rigore dubbio. Südtirol ko a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia al top, Le Douaron decisivo. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (79)

Repubblica: “Rosa, ottava meraviglia. Tre gol al Südtirol per il record di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (106)

Tuttosport: “Palermo-Südtirol 3-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (63)

Tuttosport: “Palermo, Inzaghi all’8ª meraviglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (70)

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (83)

Gazzetta dello Sport: “Inzaghi, ottava perla in casa. Palermo sente profumo di A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (123)

Giornale di Sicilia: “Palumbo leader. Ranocchia è uno spettacolo, le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (34)

Giornale di Sicilia: “Palermo sull’ottovolante. Tris al Südtirol, la A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
25a47163bd

Mantova ribalta la Sampdoria: Bragantini firma la doppietta decisiva. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 073308

Catanzaro, Aquilani vola. Entella ko. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-22 111313

Palermo-Südtirol, l’ex arbitro Calvarese: «Nessun tocco punibile su Segre, il Var interviene in modo eccessivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (100)

Curva Nord Palermo, il messaggio social: «È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (41)

Corriere dell’Alto Adige: “Rigore dubbio. Südtirol ko a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia al top, Le Douaron decisivo. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (79)

Repubblica: “Rosa, ottava meraviglia. Tre gol al Südtirol per il record di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026