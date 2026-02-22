Curva Nord Palermo, il messaggio social: «È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro»

Un altro sabato da incorniciare e un messaggio chiaro, diretto, senza giri di parole. Dopo il successo contro il Südtirol, la Curva Nord Palermo affida ai social il proprio pensiero, rilanciando entusiasmo ma anche responsabilità in vista del rush finale.

«Il cammino è quello giusto, in campo rivediamo lo spirito e il vecchio cuore rosanero che ci rende fieri e orgogliosi di squadra e mister», si legge nel post. Un riconoscimento al lavoro svolto fin qui, ma anche un invito a non abbassare la guardia.

Il messaggio è netto: «Bisogna continuare a dare tutto, solo così non potremo mai avere rimpianti. Il nemico da battere non molla, è forte, ma il coraggio e la volontà di raggiungere il sogno renderà la lotta ancora più bella ed entusiasmante».

L’appello finale è rivolto a tutto l’ambiente: «Fianco a fianco, curva e squadra, dobbiamo aiutarli a raggiungere il traguardo che la città merita. Dalla nostra gente ci aspettiamo ancora di più: adesso bisogna cominciare ad andare solo a ogni partita. È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro fino alla meta».

Parole che fotografano perfettamente il momento: entusiasmo sì, ma con la consapevolezza che il traguardo è vicino e che servirà l’ultimo sforzo collettivo per provare a coronare il sogno.