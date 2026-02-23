Serie A: pari senza reti nel primo tempo tra Bologna e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Udinese e Bologna, in una sfida di Serie A ricca di intensità ma priva di gol.

L’Udinese parte aggressiva con Nicolo Zaniolo protagonista di diversi tentativi, inclusi un paio di angoli guadagnati e un tiro parato senza problemi dal portiere. Il Bologna risponde con le iniziative di Santiago Castro, Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega, cercando di sorprendere la difesa friulana, ma senza trovare la via della rete.

La partita è caratterizzata da diverse interruzioni per falli e qualche episodio di fuorigioco, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi pericolosi. All’intervallo il risultato resta fermo sullo 0-0, con l’equilibrio che promette una ripresa intensa.

