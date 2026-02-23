Serie C Girone A, Vicenza espugna Verona: Cuomo decide il match contro la Virtus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file8 (4)

 

Colpo esterno del L.R. Vicenza, che supera 1-0 la Virtus Verona nella 28ª giornata del Girone A di Serie C.

Decisiva la rete lampo al 3’ di Cuomo, bravo a sfruttare l’avvio favorevole dei biancorossi e a indirizzare subito la gara. La Virtus prova a reagire nel corso del match, ma il Vicenza si difende con ordine e gestisce il vantaggio senza concedere occasioni decisive.

Nella ripresa girandola di cambi e tentativi dei padroni di casa per riaprire la partita, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio: il Vicenza porta a casa tre punti preziosi grazie al gol in avvio.

La classifica aggiornata

 L.R. Vicenza – 69
Brescia – 53
Lecco – 50
Trento – 47
Alcione Milano – 46
Cittadella – 45
Renate – 45
Inter U23 – 40
Lumezzane – 39
Pro Vercelli – 38
Novara – 35
Giana Erminio – 35
AlbinoLeffe – 34
Ospitaletto – 32
Arzignano – 30
Dolomiti Bellunesi – 29
Pergolettese – 26
Virtus Verona – 20
Pro Patria – 16
Triestina – 4

