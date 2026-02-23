Serie C Girone B, Ternana batte il Forlì 2-1 e conquista tre punti preziosi. La classifica aggiornata
Ternana batte il Forlì 2-1 e conquista tre punti preziosi
La Ternana supera 2-1 il Forlì in una gara del Girone B di Serie C, confermando il suo buon momento.
Il primo tempo vede i rossoverdi dominare: Pettinari sblocca il match al 25’, seguito dal raddoppio di Ndrecka al 39’. Nella ripresa il Forlì prova a reagire con Franzolini, che accorcia le distanze al 55’, ma Menarini chiude la contesa con il 2-1 definitivo.
La Ternana controlla il risultato nonostante i tentativi di rimonta degli ospiti e porta a casa tre punti importanti per la classifica del girone.
La classifica aggiornata
Arezzo – 62
Ravenna – 55
Ascoli – 53
Ternana – 39
Campobasso – 39
Juventus U23 – 39
Pianese – 38
Pineto – 36
Livorno – 34
Gubbio – 33
Vis Pesaro – 32
Guidonia – 32
Carpi – 32
Forlì – 30
Bra – 25
Torres – 25
Perugia – 24
Sambenedettese – 24
Pontedera – 17
Rimini – 0