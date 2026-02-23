Serie A, il Bologna piega l’Udinese con un rigore nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file9 (1)
Il Bologna supera 1-0 l’Udinese in una partita di Serie A ricca di tensione e occasioni.

Il gol decisivo arriva al 75’ su rigore: Federico Bernardeschi trasforma con freddezza e indirizza il match a favore dei rossoblù. L’Udinese tenta di reagire, con Nicolo Zaniolo e Jakub Piotrowski che cercano di sorprendere la difesa emiliana, ma il portiere Lukasz Skorupski si oppone con interventi decisivi.

Nonostante alcune chance per entrambe le squadre, il punteggio non cambia fino al triplice fischio. Il Bologna conquista così tre punti preziosi, mentre l’Udinese resta a mani vuote in una sfida equilibrata ma decisa da un episodio chiave.

 Inter – 64
Milan – 54
Napoli – 50
Roma – 50
Juventus – 46
Como – 45
Atalanta – 45
Bologna – 36
Sassuolo – 35
Lazio – 34
Udinese – 32
Parma – 32
Cagliari – 29
Genoa – 27
Torino – 27
Fiorentina – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Pisa – 15
Verona – 15

Altre notizie

file6 (6)

Serie A: pari senza reti nel primo tempo tra Bologna e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file1 (31)

Serie A: la Fiorentina batte il Pisa 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
daversa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Torino, esonerato Baroni: accordo con D’Aversa fino a giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-22 224437

Seria A: la Roma cala il tris alla Cremonese e aggancia il Napoli al terzo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 213338

Serie A: pari senza reti tra Roma e Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file6 (5)

Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan battuto 0-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file1 (29)

Serie A: pari senza reti all’intervallo di Milan-Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-21 223900

Serie A: all’Unipol Domus termina 0-0 tra Cagliari e Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 213658

Serie A: pari a reti bianche tra Cagliari e Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-20 223644

Serie A: il Sassuolo batte 3-0 il Verona. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 213542

Serie A: Sassuolo avanti 2-0 sul Verona dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file9 (1)

Serie A, il Bologna piega l’Udinese con un rigore nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file7 (4)

Serie C Girone B, Ternana batte il Forlì 2-1 e conquista tre punti preziosi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file8 (4)

Serie C Girone A, Vicenza espugna Verona: Cuomo decide il match contro la Virtus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file6 (6)

Serie A: pari senza reti nel primo tempo tra Bologna e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file4 (12)

Serie C Girone A: Vicenza avanti 0-1 sulla Virtus Verona dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026