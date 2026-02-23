Serie A, il Bologna piega l’Udinese con un rigore nel finale. La classifica aggiornata
Il gol decisivo arriva al 75’ su rigore: Federico Bernardeschi trasforma con freddezza e indirizza il match a favore dei rossoblù. L’Udinese tenta di reagire, con Nicolo Zaniolo e Jakub Piotrowski che cercano di sorprendere la difesa emiliana, ma il portiere Lukasz Skorupski si oppone con interventi decisivi.
Nonostante alcune chance per entrambe le squadre, il punteggio non cambia fino al triplice fischio. Il Bologna conquista così tre punti preziosi, mentre l’Udinese resta a mani vuote in una sfida equilibrata ma decisa da un episodio chiave.
Inter – 64
Milan – 54
Napoli – 50
Roma – 50
Juventus – 46
Como – 45
Atalanta – 45
Bologna – 36
Sassuolo – 35
Lazio – 34
Udinese – 32
Parma – 32
Cagliari – 29
Genoa – 27
Torino – 27
Fiorentina – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Pisa – 15
Verona – 15