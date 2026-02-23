Serie C Girone A: Vicenza avanti 0-1 sulla Virtus Verona dopo i primi 45′
Si chiude sullo 0-1 il primo tempo tra Virtus Verona e L.R. Vicenza nel Girone B di Serie C.
Partenza fulminea degli ospiti, in vantaggio già al 3’ con Cuomo, bravo a colpire a freddo la difesa veronese. La Virtus prova a riorganizzarsi e a trovare spazi, ma il Vicenza gestisce con ordine e chiude bene ogni tentativo avversario.
Al 39’ episodio che spezza il ritmo con Amadio protagonista, ma il risultato non cambia. All’intervallo è 0-1 per il Vicenza, avanti grazie al gol nei primissimi minuti.