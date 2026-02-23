Serie C Girone B: Ternana avanti 2-0 sul Forlì all’intervallo
La Ternana chiude il primo tempo avanti 2-0 contro il Forlì nella sfida del Girone B di Serie C.
Partenza aggressiva degli umbri, che si rendono pericolosi già al 4’ con Menarini. Il vantaggio arriva al 25’: Stefano Pettinari sfrutta al meglio un’occasione in area e firma l’1-0. La Ternana continua a spingere e al 39’ trova il raddoppio con Ndrecka, bravo a concretizzare un’altra azione offensiva.
Un primo tempo dominato dai rossoverdi, cinici sotto porta e solidi in difesa, mentre il Forlì fatica a reagire. All’intervallo il punteggio dice 2-0 per la Ternana.