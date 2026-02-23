Serie C Girone B: Ternana avanti 2-0 sul Forlì all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file3 (24)

La Ternana chiude il primo tempo avanti 2-0 contro il Forlì nella sfida del Girone B di Serie C.

Partenza aggressiva degli umbri, che si rendono pericolosi già al 4’ con Menarini. Il vantaggio arriva al 25’: Stefano Pettinari sfrutta al meglio un’occasione in area e firma l’1-0. La Ternana continua a spingere e al 39’ trova il raddoppio con Ndrecka, bravo a concretizzare un’altra azione offensiva.

Un primo tempo dominato dai rossoverdi, cinici sotto porta e solidi in difesa, mentre il Forlì fatica a reagire. All’intervallo il punteggio dice 2-0 per la Ternana.

Altre notizie

fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
cosmi

Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file4 (11)

Serie C Girone C: il Crotone ribalta il Foggia, Siracusa sconfitto a Sorrento. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file2 (22)

Serie C Girone A: Ospitaletto colpisce in rimonta, spettacolo tra Union Brescia e Pro Patria. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file3 (23)

Serie C Girone B, il Carpi sorride nel finale: Bra ko 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
641457126_122158376312940174_2058068173176500346_n

Guardiola al Rigamonti: il tecnico del Manchester City in tribuna per Union Brescia-Pro Patria

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
FERRERO

Ferrero indagato a Terni per infedeltà patrimoniale: nel mirino operazioni e stipendi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
marchetti-direttore-cittadella-gdm

Marchetti: «Monza, Venezia e Palermo hanno investito tanto. Frosinone sorpresa della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 222646

Serie C girone C: il Catania batte 4-0 il Trapani e va a -5 dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 173751

Lutto nel calcio italiano: trovato morto Christian Jidayi, aveva 38 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Boscaglia

Sambenedettese, ribaltone totale: esonerati Mancinelli e De Angelis. Arriva Boscaglia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 (24)

Serie C Girone B: Ternana avanti 2-0 sul Forlì all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file2 (23)

Palermo, Palumbo tra musica e ironia: “Il mio artista? Bad Bunny”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file1 (31)

Serie A: la Fiorentina batte il Pisa 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 175227

Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi su Instagram: “Tutti insieme per il nostro sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026