Palermo, Palumbo tra musica e ironia: “Il mio artista? Bad Bunny”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file2 (23)

Siparietto social tra il centrocampista Antonio Palumbo e il content creator Carlosmitas, protagonisti di uno sketch leggero e divertente fatto di domande rapide e risposte a bruciapelo.

Alla domanda sulla canzone preferita di tutti i tempi, Palumbo non ha avuto dubbi: il suo artista “all time” è Bad Bunny. E se dovesse reinventarsi DJ? Il nome è già pronto: DJ Antoine.

Curioso il passaggio sulla musica pre-partita: niente ritmi scatenati o funk brasiliano, perché prima del match Palumbo preferisce rilassarsi. Chiusura sul cibo, con una risposta diplomatica tra tradizione napoletana e palermitana: “Tutti e due buoni”. Un botta e risposta spontaneo che mostra il lato più informale del giocatore, tra musica, ironia e gusto personale.

 

 

