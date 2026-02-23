Serie A: la Fiorentina batte il Pisa 1-0. La classifica aggiornata
La Fiorentina batte il Pisa 1-0 in una gara combattuta di Serie A.
Decisivo il gol al 13’ di Moise Kean, bravo a sfruttare un errore difensivo e a firmare il vantaggio viola. La Fiorentina crea diverse occasioni per raddoppiare, mentre il Pisa cresce nella ripresa e prova a pareggiare soprattutto su calcio piazzato, senza però superare De Gea.
Nel finale tensione e assalto nerazzurro, ma il risultato non cambia: tre punti per i viola.
Roma – 50
Juventus – 46
Como – 45
Atalanta – 45
Sassuolo – 35
Lazio – 34
Bologna – 33
Udinese – 32
Parma – 32
Cagliari – 29
Genoa – 27
Torino – 27
Fiorentina – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Pisa – 15
Verona – 15