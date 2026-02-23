Serie A: la Fiorentina batte il Pisa 1-0. La classifica aggiornata

La Fiorentina batte il Pisa 1-0 in una gara combattuta di Serie A.

Decisivo il gol al 13’ di Moise Kean, bravo a sfruttare un errore difensivo e a firmare il vantaggio viola. La Fiorentina crea diverse occasioni per raddoppiare, mentre il Pisa cresce nella ripresa e prova a pareggiare soprattutto su calcio piazzato, senza però superare De Gea.

Nel finale tensione e assalto nerazzurro, ma il risultato non cambia: tre punti per i viola.

Roma – 50

Juventus – 46

Como – 45

Atalanta – 45

Sassuolo – 35

Lazio – 34

Bologna – 33

Udinese – 32

Parma – 32

Cagliari – 29

Genoa – 27

Torino – 27

Fiorentina – 24

Cremonese – 24

Lecce – 24

Pisa – 15

Verona – 15