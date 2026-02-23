Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi su Instagram: “Tutti insieme per il nostro sogno”

Pippo Inzaghi ha voluto rispondere ai tantissimi messaggi dei tifosi rosanero attraverso i suoi profili social. Il tecnico del Palermo ha ripubblicato nelle sue Instagram Stories uno dei tanti video e foto che i sostenitori gli avevano dedicato, accompagnato dalla frase:

«Grazie… Tutti insieme per il nostro sogno» 💪❤️

Nel breve contenuto condiviso si vede il tecnico esultare verso il pubblico, con lo sfondo dello stadio e l’atmosfera vissuta nei momenti finali di una partita. Non si tratta di un contenuto originale caricato per la prima volta dall’allenatore, ma della condivisione di uno dei tanti tributi realizzati dai tifosi, segno di un rapporto sempre più intenso tra Inzaghi e la piazza.

Il messaggio social arriva in un momento topico della stagione, mentre il Palermo continua la sua corsa verso la promozione.

Una risposta semplice ma significativa, che raccoglie e rilancia l’affetto della tifoseria rosanero, rendendo la comunione con l’ambiente ancora più evidente.

Inzaghi lancia così un messaggio alla città: squadra e tifosi tutti insieme per lo stesso sogno.