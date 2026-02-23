Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi su Instagram: “Tutti insieme per il nostro sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 175227

Pippo Inzaghi ha voluto rispondere ai tantissimi messaggi dei tifosi rosanero attraverso i suoi profili social. Il tecnico del Palermo ha ripubblicato nelle sue Instagram Stories uno dei tanti video e foto che i sostenitori gli avevano dedicato, accompagnato dalla frase:
«Grazie… Tutti insieme per il nostro sogno» 💪❤️

Nel breve contenuto condiviso si vede il tecnico esultare verso il pubblico, con lo sfondo dello stadio e l’atmosfera vissuta nei momenti finali di una partita. Non si tratta di un contenuto originale caricato per la prima volta dall’allenatore, ma della condivisione di uno dei tanti tributi realizzati dai tifosi, segno di un rapporto sempre più intenso tra Inzaghi e la piazza.

Il messaggio social arriva in un momento topico della stagione, mentre il Palermo continua la sua corsa verso la promozione.

Una risposta semplice ma significativa, che raccoglie e rilancia l’affetto della tifoseria rosanero, rendendo la comunione con l’ambiente ancora più evidente.

Inzaghi lancia così un messaggio alla città: squadra e tifosi tutti insieme per lo stesso sogno.

Altre notizie

angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (17)

Palermo-Mantova, via alla vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Palermo, arriva il “Father’s Pack 3 Games”: tre partite al Barbera con un solo biglietto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
del grosso

Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-23 072254

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara verso il Palermo, applausi e rimpianti. Ma la difesa è un macigno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (37)

Giornale di Sicilia: “Palermo, effetto Inzaghi: 14 risultati utili e sogno A a -3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (77)

Giornale di Sicilia: “Ceccaroni, il Südtirol nel destino. Gol da fantasista e record eguagliato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (59)

Giornale di Sicilia: “L’abbraccio di Inzaghi simbolo del nuovo Palermo. Tre gare per spingere ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (98)

Corriere dello Sport: “Super Palermo. Tutti i numeri dicono Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (44)

Corriere dello Sport: “Inzaghi concede 48 ore, Bani osservato speciale verso la ripresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Palermo-Sudtirol: Le Douaron celebra il gol sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-23 175227

Palermo, Inzaghi ringrazia i tifosi su Instagram: “Tutti insieme per il nostro sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
fabio-liverani-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Liverani: «Federica era la mia vita. L’esonero a Cagliari un sollievo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
cosmi

Salernitana, esonerato Raffaele. Arriva Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
1E8A3985-D1E3-411D-A4CE-82720B82468F

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
angelozzi.frosinone.2024.1440x864 (1)

Palermo Football Meeting, il 24 marzo torna l’evento tra mercato e solidarietà. Aperte le registrazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026